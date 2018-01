Oudste bruidspaar ter wereld getrouwd

Dat je nooit te oud bent om te trouwen bewijzen de 103-jarige George Kirby en de 91-jarige Doreen Luckie. Het Britse koppel is samen 194 jaar en gaf elkaar het ja-woord. Daarmee zijn ze het oudste bruidspaar ter wereld.

De tortelduifjes waren al bijna 28 jaar bij elkaar toen George en zijn Doreen ten huwelijk vroeg. Ze stapten in het huwelijksbootje in het bijzijn van hun familie en enkele vrienden. Voor de kleine ceremonie droeg de bruid een jurk versierd met blauwe bloemen en de bruidegom was gehuld in een kostuum.

Neil Kirby, de zoon van George, had bij zijn vader aangedrongen dat hij na al die gelukkige jaren toch echt moest trouwen met Doreen. “Als pa eerder dan Doreen komt te overlijden, en die kans is groot, dan zouden wij het simpelweg fijn vinden dat Doreen ook officieel deel uitmaakt van onze familie. Dat ook wij voor haar kunnen zorgen als pa er niet meer is”, laat de liefhebbende zoon weten.

Record oudste getrouwde stel

George en Doreen zijn met hun 194 jaar het oudste getrouwde stel ooit. Het oude record was volgens het Guinness Book of Records 191 jaar. Dat stond op naam van het Franse echtpaar François Fernandez en Madeleine Francineau.